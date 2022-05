El enfrentamiento entre Borrego y Alcayde que termina con ‘protocolo de abandono’: “Habla tú, que lo sabes todo, no te aguanto”

Carmen Borrego intenta explicar la relación que mantiene con su consuegra , tras sus últimas declaraciones para ‘Socialite’. En ese momento Carmen Alcayde interrumpe a la colaboradora y estalla: “Me dejas que acabe y a lo mejor te lo puedo explicar antes de que me metas el dedo en el ojo, me estoy cansando”

Carmen Alcayde no se queda callada “yo también puedo hablar” y la hija de María Teresa Campos abandona una vez más el plató de ‘Sálvame’ , “habla tú, que lo sabes todo, lo siento, pero no te aguanto” .

Cuando la periodista intenta hacer las paces, Carmen Borrego deja las cosas claras: “No dejas hablar nunca, tendré que contestar yo que lo sé, no tú que no tienes ni puñetera idea”

La boba sobre los espaguetis es la gota que colma el vaso y Carmen empieza a ponerse “calentita. Yo tengo mucha guasa, pero cuando dejo de tener guasa la dejo de tener, a mí nadie me va a tachar de que yo he pedido que me inviten. Me están tocando las narices esta tarde mucho. Yo no soy el pim pam pum de toda esta gente, así que a seguir vosotros, yo me voy a tomar el aire”.