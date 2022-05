Carmen Borrego, muy rotunda con Rosa Benito: “No puedes querer a Rocío Jurado y no respetar a su hija"

Carmen Borrego no ha podido evitar sobre el tema del museo: “Me gustaría que algún día Rocío Carrasco cuente por qué se ha tardado tanto en abrir ese museo , con más datos. Hay más cositas”.

Laura Fa ha hablado sobre las imágenes de la exmujer de Amador Mohedano: “Yo solo he visto llorar a Rosa Benito, entiendo que se emociona por lo que dice porque es imposible después de tantos años que seas la única que montes el circo”.

Y tras esto, Carmen Borrego ha dado su visión de todo esto: “Tanto golpe de pecho cuando no te hablas con la hija de Rocío Jurado, a la que tienes que respetar es a la hija que está aquí” “¿Qué sentiría Rocío Jurado?”. Y no duda en añadir: “No puedes querer a Rocío Jurado y no respetar a su hija, que era lo más importante para ella”.