Los Mohedano-Jurado vuelven a salir al balcón para homenajear a Rocío Jurado

Antes de contarnos cómo vivió la celebración, Rosa Benito nos ha recordado que “Amador no ha estado en el balcón desde que nos separamos” , pero que es el encargado de prepararlo todo el día anterior a la celebración. En las imágenes vimos a Rosa Benito llorando llena de emoción y nos ha explicado el motivo “Fue muy emocionante, fue muy bonito… Me emocionó porque es el segundo año que se hace en el Santuario de Regla el homenaje a Rocío … El silencio, el santuario y s e escucha la voz de Rocío del CD ‘Un gitano llamado Mateo’ y la canción ‘Contigo’ … La escuchó una voz clara y maravillosa, y te crees que está ahí”.

Respecto a la decisión de David Flores de recoger flores de la tumba de su abuela, Rosa lo ha explicado con total naturalidad “ El niño quiso coger cinco flores del mausoleo de su abuela para regalárselo a su hermana, a Olga y a su abuela, las otras personas ya no sé… Las puso en una botellita con agua para que no se estropearan. Hicimos una comida y ya…”.

“Te prometo por ella, que no se habló del museo” , ha asegurado Rosa sobre la presencia de la apertura del museo en sus conversaciones. La colaboradora no cierra la puerta a visitar el museo e incluso, poder ir a la inauguración “ Estoy encantada de que la gente pueda ver una parte de la vida de Rocío Jurado … Por Rocío, que se merece que se haga un museo, en vida, lo que pasa es que se murió muy joven y por el pueblo de Chipiona, que también se lo merece”.

José Antonio y Gloria Mohedano también se han mostrado contentos con la apertura del museo “Estamos muy contentos de que el museo se abra por fin y se cumpla la voluntad de Rocío”, pero Gloria Camila con mucha ironía esquivaba las preguntas con un “No me ha llegado la invitación todavía, igual me la da el alcalde hoy” y aseguraba que no iba a ir a la inauguración aunque la invitaran.