El zasca de Laura Fa a Antonio Montero en directo: "Tus leyes sobre el matrimonio no valen"

"Es muy raro un matrimonio que dura tres meses, para eso mejor no casarse" , cree Antonio Montero, y esto ha hecho saltar enfadada a Gema López: "Se nos exigen cosas cuando estamos solas, cuando estamos en pareja , ¿pero esto qué es? Si tú estás sola y te gusta uno y además tienes sentimientos por tu exmarido, ¿qué pasa que no puedes? ¿En qué ley lo pone, en la ley Montero?".

"No, en la ley de matrimonio de los tres meses, tres meses de matrimonio es muy ridículo", responde el paparazzi y aquí es cuando Laura Fa no duda en lanzarle un zasca: "Las leyes de matrimonio tuyas no valen, por favor, tienes una leyes peculiares, extrañas y diferentes". "¿Cuáles son mis leyes?", pregunta él y ella responde: "Lo has explicado mil veces, que estás casado, pero divorciado, pero no se qué...".