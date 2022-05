Lydia Lozano brota contra Rafa Mora tras su dardo sobre sus informaciones: "¿Qué te lo ha dicho, Charlie?"

"Ridícula tú, que has tenido fuentes de mierda y critiques las mías, que Ylenia estaba viva, que Manzanares estaba muerto", entona Rafa Mora y ella se explica: "Una fuente o se nombra siempre o no se nombra nunca". Mientras, compañeras como Gema López recriminan a Rafa sus palabras: "Tú las nombras para ponerte medallas cuando te interesa".

Lydia Lozano, tras esto, no ha dudado en levantarse de su asiento, no le han gustado nada sus palabras y ha brotado contra su compañero: "Me gustaría que vinieras muchas tardes sin pinganillo, cosas de las que me has dicho es porque te lo han dicho y tienes que tener valentía como mucha gente hace, hay que trabajar en el ruedo a palo seco. Muchas veces de gracioso y dices lo que Matamoros te dice que tienes que decir, eres un muñequito de la televisión". "Ten los coj*** de decírselo a Kiko Hernández", le ha recriminado su compañero.