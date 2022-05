José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, sorprende al hablar con la prensa: de su relación con Terelu Campos a las polémicas con Alejandra Rubio

José Carlos ha hablado sobre el premio que ha recogido su cuñada: “Depende del momento en el que te pillen, hay veces que no son los mejores o estás con gente que que no tiene nada que ver con esto, pero no creo que ella sea así ni mucho menos”. Y sobre cómo es su relación con Terelu: “Siempre he tenido una buena relación con ella y muy estrecha”.