Terelu Campos cree a Marta, la novia de Matamoros, ante las acusaciones de su obsesión con Makoke: “Me cuesta pensar que cometa esa torpeza”

Tras ver las declaraciones de Makoke sobre este tema en ‘Viva la vida’ este fin de semana: "Yo sabía que lo iba a negar . ¿Qué me lo han colado? Puede ser, pero me lo han colado a mí, a mi representante… no sé, no tengo ni idea”. Gema López h a querido dar su opinión sobre esto: “Makoke ya con esta edad y a estas alturas, cuánto tiempo libre . Veo a mi hija haciendo esto”. “Si alguien se hace pasar por Marta pueden estar engañando a Makoke”, entona Carmen Borrego.

Rafa Mora cree que Makoke “necesita a Kiko y en este caso a Marta para seguir en la palestra”, algo a lo que Gema añade: “Si necesitas a Kiko vamos al tema del patio de los mayores, pero esto de quién me sigue, si me copias, Dios mío, que mal”.

Terelu Campos también ha querido hablar de todo esto, le parece todo “infantil” y se pone en la piel de Makoke: “Si la novia de mi ex dice eso lo que hago es que me río, lo primero es que no estoy pendiente, me da pereza, yo ya vengo de vuelta de muchas cosas”. Y no cree que Marta haya hecho esto: “Me cuesta pensar que se cometa esta torpeza de esta manera reiterada, me extraña conociendo la relación de Marta y Kiko, que Kiko consintiera o fuera cómplice que Marta hiciera una idiotez como esta”.