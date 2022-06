Carmen Borrego raja de Terelu durante la emisión de un vídeo en 'Sálvame': "Apunta directamente a su hermana"

Carmen Borrego en la tarde de ayer terminó explotando después de lo que se ha generado con la entrevista de su madre , por lo que terminó pidiendo disculpas a su hermana . En el programa de ayer, lo dejó claro: “Llega un momento en el que me siento mal, hago las cosas con todo mi cariño, en estos momentos no debo ser yo la que debe llevar las cosas de mi madre”.

El programa asegura que durante la rajada, “Carmen reitera que no se va a encargar de la carrera de su madre y dice textualmente y cargando contra su hermana que sean otros los que se encarguen de los asuntos de teresa, esas personas que nunca hacen nada y no corren el riesgo de equivocarse”, y es que parece que la cosa no está nada tranquila en el Clan Campos.