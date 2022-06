Kiko Hernández responde a Alejandra Rubio: "Tu abuela se merece todas las entrevistas del mundo"

" Tú no sabes lo que estás diciendo. Tú abuela está para jugar a las cartas, para trabajar donde le de la gana y para hacer una entrevista cuando le de la gana ", le ha recriminado Kiko Hernández a la nieta de María Teresa Campos. Y ha continuado: " Tu abuela se merece todas las entrevistas del mundo , porque se ha ganado un respeto en la profesión tremendo". Además, ha hecho referencia a la acogida que aún sigue teniendo María Teresa Campos en el público español: " El público lleva viendo a María Teresa Campos durante 50 años, ¿por qué no van a saber ahora de ella?, ¿por qué lo digas tú? ".

María Teresa Campos ha escrito a Kiko Hernández para decirle que "había sido muy feliz por haber recibido en casa a Kiko Hernández , por haber hecho la entrevista y por recordar muchos momentos profesionales". Además, ha aprovechado para preguntarle si le había gustado a la gente la entrevista que le había hecho. Cuando el colaborador le ha comunicado que la entrevista ha funcionado como "un tiro" , María Teresa Campos le ha respondido: " Qué alegría, no sabes que emoción tengo ahora mismo en el cuerpo, me hacía falta una alegría así ".

Ella asegura que ha tomado una decisión porque ella “no maltrata a su madre ni oculta las cosas” porque es la que parte el bacalao. “Llevar a mi madre es un trabajo, le ofrecen entrevistas y programas todos los días”, explica y asegura que la mitad de las cosas no las hace porque a ella “no le apetece” hacerlas: “Todo el mundo tiene un límite, yo no necesito vender a mi madre. Lo hablaré con ella y si me pide que, por favor lo haga lo haré, pero estoy cansada”.