Carmen Borrego, al límite tras la entrevista de María Teresa: "Voy a dejar de llevar las cosas de mi madre"

Kiko Hernández advierte a Terelu tras salir a la luz que está "molesta" por la entrevista de su madre

La hija menor de Teresa Campos da la noticia: "Voy a dejar de llevar las cosas de mi madre"

La entrevista que María Teresa Campos concedió a Kiko Hernández sigue coleando, Alejandra Rubio cree que su tía le ocultó la entrevista a Terelu porque no lo consentiría y esto ha hecho saltar a Kiko Hernández y Carmen Borrego ha dado una noticia en el plató de ‘Sálvame’.

“Lo único que voy a decir, y prometo que no lo digo por mi hermana ni mi sobrina, para que lo sepa todo el mundo es que yo jamás expondré a mi madre en algo que sea malo para ella”, explica Carmen Borrego y es que asegura que sabía que la entrevista con Kiko Hernández iba a ser motivo de felicidad para su madre: “Yo también la protejo, he hecho esto porque sé que le apetecía, que iba a pasar una mañana estupenda, si me hubiera parecido malo no lo hubiera hecho”.

"Llega un momento en el que me siento mal", asegura la colaboradora

Carmen Borrego se ha mostrado un poco al límite con este tema y ha tomado una decisión: “Hago las cosas con todo mi cariño y todo el amor hacia mi madre y mi hermana, y llega un momento que me siento mal. Entonces, creo que en estos momentos no debo ser yo la que lleve las cosas de mi madre”. Y lo explica: “Cuando uno no se siente bien decide que a lo mejor lo estoy haciendo mal y prefiero no hacerlo”.

La decisión de Carmen Borrego sobre "las cosas de su madre"

Ella asegura que ha tomado una decisión porque ella “no maltrata a su madre ni oculta las cosas” porque es la que parte el bacalao. “Llevar a mi madre es un trabajo, le ofrecen entrevistas y programas todos los días”, explica y asegura que la mitad de las cosas no las hace porque a ella “no le apetece” hacerlas: “Todo el mundo tiene un límite, yo no necesito vender a mi madre. Lo hablaré con ella y si me pide que, por favor lo haga lo haré, pero estoy cansada”.