Todos los colaboradores ven que Anabel y Yulen se han besado y posiblemente más cosas bajo la luna. Por si las imágenes en la oscuridad no son suficientes, Lydia Lozano recalca la cara de su compañera a la mañana siguiente era un poema . Además la periodista recalca que un buen beso es “moviendo la cabeza como el niño del exorcista. Si no lo ves es porque no lo quieres ver y te cae fatal Anabel”.

Por su parte, Manuel Pereira lo niega rotundamente , “soy como el apóstol, si no lo veo no lo creo, tengo que tocar”. Kiko Hernández aplaude al padre del concursante “hasta que no se vea lo evidente no va a comulgar con esa relación porque cree que le afecta a su concurso”.