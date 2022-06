Las imágenes completas de los besos y la noche de pasión de Anabel y Yulen en 'Supervivientes'

La sobrina de Isabel Pantoja termina subida encima de Yulen y él no se corta: ¿"Y este culo?". Muchos juegos y muestras de apego pueden verse en la pareja, que no habían mostrado hasta el momento y es que desvelan cuál es su postura favorita al dormir juntos. "Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", se sincera Yulen con ella.

Pero esto no es todo, ambos están acostumbrados a dormir juntos, pero las noches cada vez tienen más pasión. Mientras Nacho Palau cuida del fuego, no es consciente de que Anabel y Yulen debajo del saco están dejándose llevar. Pese a que intentan que no se vea lo que pasa debajo, no pueden evitar que las cámaras les capte en algunos momentos. Y luego no dudan en abrirse con Anuar. "He dormido muy bien", le confiesa Anabel y se parten de risa al compartir confidencias. Y es que el hermano de Asraf no se corta en preguntar a ambos lo que ha pasado.