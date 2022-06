Rocío Carrasco responde a Rosa Benito tras asegurar que "siempre han respetado" la imagen de su madre: "No puedes meter el plural"

Rosa Benito aseguraba ayer que "no tiene miedo" con la emisión del documental y asegura que no han utilizado el nombre de Rocío Jurado para nada: "Hemos estado con ella porque ella ha querido siempre y hoy seguimos respetándola, amándola". Momento en el que se emociona. Palabras a las que ha reaccionado Carrasco: "Puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural. Respetándola y amándola, yo no tiro a matar a la persona que más quiere la persona que yo respeto tantísimo".