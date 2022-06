Carmen Borrego habla de la ausencia de Rocío Carrasco en la boda de su hijo: "Me dolió que no viniese"

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede" , afirmaba Rocío Carrasco. "Lo hemos hablado todo", apostillaba Borrego, que también aclaraba que no está "enfadada" con su 'hermana', pero sí le hubiese gustado tenerla a su lado en un día tan especial.

Ahora, Carmen confiesa en exclusiva para 'Lecturas' lo que le dolió que Rocío Carrasco no le enviara una felicitación tras no acudir a la boda de su hijo. La hija mayor de la Campos no oculta el dolor ante la ausencia de Rocío y Fidel Albiac en la boda de su hijo José María. "Me habría gustado recibir un mensaje suyo o una llamada el día después para preguntarme cómo había ido", comenta.