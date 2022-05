Terelu Campos: "No me parece normal que Rocío Carrasco no vaya a la boda de mi sobrino"

Carmen Borrego desveló en 'Sálvame' que ni Belén Esteban ni Rocío Carrasco acudirán a la boda de su hijo . "Rocío no viene porque no puede, porque tiene cosas que hacer… y Belén ya sabemos cómo está. Rocío no puede venir a la boda y no tengo ningún problema, a lo mejor lo tenéis vosotros, yo, desde luego, no lo tengo, ninguno. No voy a entrar en el juego este, ¿eh? ", dejaba claro la colaboradora.

Sin embargo, su hermana Terelu se ha mojado y ha reconocido que "no le parece normal" que la hija de la más grande no acuda al enlace. "No se cuál es la explicación que han dado. Igual me la dan y es normal. SI me hubieran dado la explicación podría decirlo, pero no la tengo. Tampoco yo he llamado para pedirla. A mí normal no me parece y eso no puede molestar a nadie. Al igual que no me molesta que no vengan, a ellos no les puede molestar que a mí no me parezca normal", se ha sincerado la presentadora.