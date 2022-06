Merchi, madre de Anabel Pantoja, entra en directo en ‘Sálvame’ para defender a su hija: “Estoy muy orgullosa de ella, es libre”

"No me siento avergonzada de mi hija para nada, que se enteren todos”, comenzaba

Considera que "no ha hecho nada malo" y que "no ha matado a nadie"

Decide mantenerse al margen de la entrevista de Omar Sánchez: "Mi opinión se queda para mí"

Después de varias horas esperando a las puertas de su domicilio, Merchi al fin accedía a atender a ‘Sálvame’. La madre de Anabel entraba en directo y no dudaba en defender inmediatamente a su hija: “Estoy muy orgullosa de ella, del concurso que está haciendo. No me siento avergonzada de mi hija para nada, que se enteren todos”, comenzaba.

Asegura que este tema únicamente lo ha hablado con tres personas de su más estricta confianza, por lo que no entiende que se estén poniendo continuamente palabras en su boca que ella no ha dicho.

“No ha hecho nada malo, no ha matado a nadie, vive en otro mundo y en otra historia”, continuaba. “Lo único que había era una promesa y una confianza. Ese vínculo es lo que considero que se ha roto, nada más. No tiene nada que ver con la vergüenza. Es libre de hacer lo que quiera”.

Su opinión sobre la última parte del concurso de Anabel

Kiko Hernández tomaba la palabra y le preguntaba sobre la última parte del concurso de su hija. Al colaborador le consta que Merchi estaría encantada con la primera mitad del concurso, pero no tanto con las últimas semanas. “Son cosas que surgen, no estoy ahí para decirle nada, va saliendo sobre la marcha”.

Además, desde plató se le han mencionado las palabras de Isa Pantoja, quien aseguró que ella estaba dolida por las imágenes de su hija con Yulen: “Esas imágenes yo no las he visto, el día que lo anunciaron apagué el televisor. La intimidad es la intimidad. No son imágenes agradables.

Su reacción a la entrevista de Omar Sánchez