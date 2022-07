El rifirrafe entre María Patiño y Antonio Montero: “Perdonad por hacer mi trabajo”

María Patiño interrumpía ‘Sálvame’ para desvelar algo: “Los amigos de Anabel, si contasen lo que Anabel ha hecho por Omar , Omar no tendría la vergüenza de hablar nunca más”. Una declaración que hizo saltar a Antonio Montero.

“Las palabras del presentador me molestan porque eres periodista… el sí contasen, el tirar la piedra y no contarlo… Pues si hay que contar algo, y tú lo sabes tienes que contar por lo menos lo que puedas. Pero tú, antes de saber si es verdad, ya lo has dicho”, aseguraba el colaborador.