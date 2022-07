Manuel Zamorano se sincera emocionado en ‘Sálvame’: “Mi padre se murió y nunca supo que yo era gay”

El peluquero Manuel Zamorano cumplía este miércoles un sueño al convertirse en una drag queen y vencer en el ‘Sálvame Mediafest’ . “Yo nunca me había puesto unos tacones, nunca me había maquillado”, aseguraba el estilista de Mediaset.

“ Mi padre murió y yo nunca le dije que era ga y. Mi padre murió y un día antes le dijo a mi madre: ‘yo creo que Raúl y este no son compañeros de piso’, pero yo nunca se lo dije a mi padre. A mi madre sí, al final, con mi pareja intentábamos normalizarlo y ella se adaptaba a nosotros”, confesaba Manuel en directo.

“Para mí, venirme a Madrid fue una liberación. Yo decía: ‘voy por la calle y nadie me insulta, nadie me mira…”, contaba el peluquero visiblemente emocionado. “Yo en el pueblo nunca tuve amigos, lo que yo tenía era amigas… y el problema era que si eras niño y tenías amigas ya no eras normal”, continuaba Manuel Zamorano.