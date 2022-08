Anabel Pantoja puso rumbo a ‘Supervivientes’ en un momento familiar muy complicado. Su tía, Isabel Pantoja, no tenía ninguna relación con sus hijos Kiko e Isa y ella tampoco estaba pasando por la mejor de las etapas con su primo. A pesar de todo, al volver de Honduras ha decidido dejar de lado los conflictos, como contó en ‘Déjate querer’: “Estando allí en la isla, me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo ”, dijo, añadiendo que estaba deseando llamar a Irene Rosales para saber cómo están sus sobrinas.

Y si se explayó sobre alguien, fue sobre su primo Kiko Rivera, con el que confesó estar decepcionada: “Para mí ha sido un hermano y hace muchísimo tiempo que no le veo. Siempre tengo contacto con sus hijos y con su mujer cuando puedo, pero creo que nos hemos decepcionado los dos. He hecho lo que he podido. Él ha dicho que le he decepcionado, pero yo también me he sentido decepcionada. Soy su prima de toda la vida. Siempre he intentado cuidarle, que no le roce ni el aire. Me gustaría que lo valorase”.