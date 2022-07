Anabel se emociona al hablar de su primo Kiko Rivera: “Hay que dejar a un lado el rencor, sus hijas no se merecen esto”

Anabel Pantoja analiza el tenso momento por el que atraviesa su familia

Anabel Pantoja manda un mensaje a su tía y su primo: "Espero que ellos no lleguen a necesitar algo malo para reconciliarse como me ha pasado a mí"

Cuando Anabel Pantoja puso rumbo a Honduras para embarcarse en la mayor de las aventuras las cosas en su familia paterna no estaban especialmente bien. En aquel momento la relación entre su tía, Isabel Pantoja, y sus hijos, Kiko e Isa, no era especialmente buena: “Estaban cada uno a su vida y allí en la isla me enteré de algunas cosas, supe que no estaban las cosas bien y, aunque sé que tengo que enfrentarme a ello, es algo que no depende de mí”.

Anabel le ha reconocido a Toñi Moreno que está deseando hablar con Irene, la mujer de su primo Kiko Rivera, para saber noticias de sus sobrinas: “Estando allí en la isla me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo y esos niños no se merecen esto”.

Con estas palabras Anabel confiesa que está decidida a hablar con sus primos aunque solo sea por los hijos de estos: “Supongo que llamaré a Irene, es a la que siempre llamo para saber de mis niñas”.

El consejo de Isabel Pantoja antes de ‘Supervivientes’

Anabel tiene una excelente relación con su tía Isabel, la hermana de su padre, y pese a los conflictos familiares que se han vivido en los últimos meses, Anabel no ha perdido el contacto con la cantante: “Yo he tenido una infancia muy feliz y en parte gracias a mis tíos, yo pasaba unos veranos estupendos en Cantora”.

Cuando Anabel decidió que iba a participar en la última edición de ‘Supervivientes’ no tardó en contárselo a su tía: “Me dijo que si estaba loca por ir otra vez allí, pero yo sé que ella me habrá visto y se sentirá orgullosa, aunque seguro que también me va a leer la cartilla por alguna que otra cosa…”.