Anabel Pantoja pide perdón a su madre entre lágrimas: "Nunca le he dado su sitio"

Anabel Pantoja ha protagonizado un emocionante 'Puente de las emociones'. La sobrina de Isabel Pantoja se ha abierto en canal y ha cruzado los peldaños confesando sus sentimientos más profundos. La primera palabra que ha tenido que enfrentar ha sido 'Familia':

"Soy muy familiar y guerrera con ellos. Siempre estoy peleando o defendiendo. Tengo una familia en la que somos muy dispares. Creo que representamos a muchas familias en España porque todo el mundo ha podido tener un drama. Estoy muy orgullosa de mi familia, pero me gusta que se me reconozca por mí, por mi trayectoria", ha explicado. "Yo me fui a vivir fuera, me separé de ellos. No me podía quejar. Hace un año y pico se truncó parte de mi familia. Se separaron y he tenido que estar a caballo. Es muy duro que cada vez que tenga que ver a mi familia necesite cinco días mínimo y no poder reunirme con todos en una casa".

La concursante ha hablado de las personas que la han decepcionado y no ha dudado en nombrar a su primo. "Para mí ha sido un hermano y hace muchísimo tiempo que no le veo. Siempre tengo contacto con sus hijos y con su mujer cuando puedo, pero creo que nos hemos decepcionado los dos. He hecho lo que he podido. Él ha dicho que le he decepcionado, pero yo también me he sentido decepcionada. Soy su prima de toda la vida. Siempre he intentado cuidarle, que no le roce ni el aire. Me gustaría que lo valorase", cuenta.

Anabel ha recordado su ruptura con Omar Sánchez: "He fracasado en el amor. Ha podido ser una decepción para mucha gente. Para mí la primera. Por eso dije que no seguía. No se puede seguir viviendo una vida que no es la tuya. Me siento muy culpable de todo eso, pero no soy la única culpable. Somos los dos protagonistas. Al decepcionar debes de avanzar y tirar para adelante", deja claro. "He actuado con el corazón y me arrepiento de no haberme cortado un poco y haber mostrado lo que sentía. Pido disculpas, pero tengo que mirar por mí".

El momento más emocionante ha llegado cunado Anabel ha pisado el peldaño del 'Perdón' en el que se ha dirigido directamente a sus padres: "Me hubiera gustado disfrutar de mi padre y que él disfrutara más de mí. Su enfermedad nos ha unido.. Perdón a él por a lo mejor no haber estado tan cerca. Yo le perdono porque me dio la vida. Aunque el tiempo haya pasado entre nosotros, nos queda una vida", ha dicho rompiendo a llorar.

Por último, Pantoja ha pedido perdón a su madre: "He sido muy injusta con ella. No le he dado su sitio. Siempre había personas por delante de ella. Doy las gracias por tener a mis padres cada uno cómo es", ha dicho entre lágrimas.

Tras cruzar el puente , Anabel ha recibido una carta de Belén Esteban: "Hola mi gordi, te queremos decir que todos los que te queremos estamos muy felices de verte en 'Supervivientes'. Te ha superado cada semana. Te queremos ver contenta como eres tú, piensa solamente en ti, en disfrutar cada momento. Queremos todos que vuelvas en helicóptero", ha leído muy emocionada. "¡Yo pensaba que estaba enfadad conmigo!"

