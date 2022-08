Anabel desvela su conversación con Isabel Pantoja tras volver de Honduras: "Me ha dicho que está orgullosa de mí"

Carlos Sobera ha preguntado a la ya exsuperviviente por la tonadillera y lo que han hablado tras la vuelta a la realidad de su sobrina. Palabras que Anabel ha compartido en directo: "He hablado con ella, me ha dicho que está orgullosísima de mí y que se lo ha pasado muy bien". Y da más detalles: "Se sienten muy orgullosos de mí y de que haya llegado muy lejos".

"No he puesto ninguna fecha, cuando bajemos y demás. Quiero ir a verlos yo sola y tranquila", responde a la pregunta del presentador del momento en el que va a presentar a su tía a Yulen y es que tiene claro que quiere "que vaya la cosa despacio", aunque se van "juntos de vacaciones".

Tras hablar de esto, Kiko Matamoros ha revelado en directo que ha habido un paso por parte de la pareja y la familia de la colaboradora de 'Sálvame': "Ojo que ya ha habido conocimiento". Al escuchar esto, Anabel no ha dudado en contar la realidad: "Yulen ha conocido a mi madre, no tengo ningún problema en decirlo". El esgrimista ha dado sus primeras impresiones sobre la madre de su novia y ha afirmado que Merchi no ha hablado con Arelys tras las tensiones que han tenido: "No han hablado".