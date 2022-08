El momento en el que Anabel Pantoja no "puede parar de llorar" en su entrevista para la exclusiva

Tras saber esto, Kiko Matamoros ha desvelado unas palabras que le dijo su compañera en Honduras sobre la relación con su padre: "En la preconvivencia ella tenía una preocupación con su padre y me decía que se arrepiente del tiempo que no ha estado a su lado y que no han sabido relacionarse". Además, cuenta que ella afirma que está muy agradecida con su padre por la vida que tiene ahora porque si no fuera su hija "sería muy diferente".