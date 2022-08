Anabel Pantoja, prudente con sus sentimientos hacia Yulen Pereira: "Lo adoro, pero tengo que ir despacio"

El paso de Anabel Pantoja por ' Supervivientes ' ha estado marcado por su ruptura con Omar Sánchez , con el que tan solo ha permanecido unos meses casa, y su nuevo noviazgo con Yulen Pereira , al que ha conocido en la isla y con el que ha iniciado una relación sentimental que no parece haber agradado demasiado a los padres del esgrimista olímpico.

Todavía emocionada tras su reciente encuentro televisivo con su ex en 'Déjate querer' , la superviviente ha concedido una entrevista exclusiva a la revista ' Lecturas ' en la que habla de sus planes de futuro con Yulen Pereira y da su opinión sobre la guerra entre sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

A pesar de estar segura de sus sentimientos, Anabel no quiere precipitarse y evita hablar aún de enamoramiento hacia el pertiguista: "Estar enamorada es algo superfuerte. Nuestra historia empezó en las peores condiciones: con hambre, lloviendo y sin dormir", explica.

Sobre las polémicas vertidas por los padres de Yulen y el comentario de Arelys asegurando que no ve a Anabel como la madre de su futuro nieto, la superviviente confiesa que aún no ha hablado con su suegra desde su llegada a España: "No creo que ahora mismo hablar con Arelys sea lo mejor", asegura.