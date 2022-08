Omar Sánchez entra en directo: aclara si es pareja de Raquel Lozano y responde a las críticas

Omar Sánchez aclara si tiene novia actualmente y Raquel Lozano reacciona

Omar Sánchez ha entrado en directo en 'Sálvame' para aclarar todo sobre su relación con Raquel Lozano

El canario manda audios a Rafa Mora para defenderse de las críticas que está recibiendo

La posible relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano salió a la luz hace unos días, algo de lo que ambos han hablado, pero no dejan claro en qué punto se encuentran. Algo que ha querido aclarar el ex de Anabel Pantoja, entre otras cosas, en unos audios que ha mandado a 'Sálvame' a través de Rafa Mora y finalmente, ha terminado entrando en directo.

Omar Sánchez entra en directo por teléfono en 'Sálvame'

Omar, 'El negro' ha estado escuchando las opiniones de los colaboradores mientras veía el programa, algo a lo que ha reaccionado y ha querido entrar para explicarse. Una de las cosas principales sobre quién les ha podido traicionar en decir que se iban a encontrar antes de producirse: "A nosotros nos sorprende, puede venir por mi parte o la de ella. Hasta hoy no puedo saber por qué parte es".

¿Está conociendo a más chicas o solo a Raquel Lozano?

"Es una chica encantadora, nos hemos visto dos veces. No puedo decirte que estoy enamorado porque no es así", ha dicho sobre Raquel y ha aclarado si está conociendo a otras chicas: "Estoy conociéndola a ella, no tengo ningún problema en decirlo. A ella y a otras más no".

Los audios que envía a Rafa Mora respondiendo a las críticas

Pero esto no ha sido todo, Rafa Mora ha recibido unos mensajes de Omar Sánchez en directo antes de esta conversación con él por teléfono, los que ha puesto en alto para que todo el mundo pueda escucharlos. En el primero de ellos, ha querido responder a las críticas y a las palabras de algunos colaboradores que le tachan como víctima. "Si las personas no tienen sentimientos y no pueden ser reales como yo, lo siento y soy así”, explica.

Por otro lado, ha querido aclarar si es pareja de Raquel Lozano: “La conozco, la he conocido, la puedo estar conociendo, pero no somos pareja, ¿no puedo estar conociendo a alguien y que no sea a la pareja? No entiendo que me quieran hacer novio de alguien". Y aclara si todo esto es un montaje para dar celos a la sobrina de Isabel Pantoja: “Hay que ser feliz, esté con una o con otra. Anabel tiene su vida, yo no me estoy haciendo victima para nada, ni me creo un personaje. Ya cansa todo”.

Rafa Mora: "Él me dice que Raquel no es su pareja"