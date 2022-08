Las pruebas de que Yulen Pereira podría no ser como piensa Anabel Pantoja: "Le gusta el vacile"

Yulen Pereira está en el punto de mira y es que desde que saliera de Honduras de la mano de Anabel Pantoja, muchos son los que dicen que podría estar con ella porque le gusta mucho la fama y es que, aunque él aseguraba que su primera vez en televisión era 'Supervivientes', ya se ha podido demostrar que no es así.

El esgrimista intentó ser cantante de reguetón y además 'Sálvame' ha recabado pruebas de que ha estado en una ocasión más en televisión y junto a Paz Padilla. Pero esto no es todo, el programa ha podido hablar con tres personas muy cercanas a él, que corroboran que es un experto en el amor, algo que él habría negado en su paso por el programa.