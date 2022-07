Rafa Mora saca a la luz las pruebas de que Yulen Pereira siempre ha querido televisión

"Solo voy a decir una cosa, Yulen ya había estado en los estudios de Mediaset antes de ir a ‘Supervivientes’. Ya había estado delante de una cámara, ya había estado en un programa de Mediase t. El esgrima es una excusa, él lo que quiere es foco desde que nació. Nos han contado una pantomima. Y esta tarde lo voy a contar todo y vais a flipar. No vais a tener argumento alguno para rebatirme ni para defender a este señor", ha asegurado el colaborador.

Rafa Mora ha contado que se encontró con la ex de Yulen, una tal maría, que ejerce el periodismo, en un restaurante. La joven le contó que Yulen se había interesado por los focos y había preguntado a algunos exsupervivientes si después de la pandemia seguían haciendo bolos y si había más vida televisiva. "Además me contó que es muy galán y que había pocas chicas en la Comunidad de Madrid que no hayan pasado una noche con él". cuenta.