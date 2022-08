Alejandro Nieto aclara si siente algo más que amistad por Anabel Pantoja: "Por mi parte..."

Amigo íntimo de Yulen Pereira y Anabel Pantoja , nos ha contado también cómo ve los inicios de la pareja. Ha sido precisamente cuando hablaba de su noviazgo, cuando Miguel Frigenti ha lanzado una teoría que, según él, comparte con otros compañeros: la posible existencia de tensión no resuelta entre Alejandro y Anabel .

Aprovechando su presencia, el novio de Tania Medina tomaba la palabra: “Se me ha tachado muchísimo con el tema de machismo, que ya estoy cabreado. Pero, ¿por tener una relación de amistad con una mujer ahora ya es tensión sexual?”.

Charo Vega se sumaba a la opinión de Frigenti: “ Si no hubiera estado Tania, otro gallo hubiera cantado . Ambos coincidían: Anabel le habría lanzado “miraditas” al ganador de ‘Supervivientes’.

“Si es así yo nunca me había dado cuenta. Yo lo he visto como una amistad. Para mí es muy buena amiga mía”, aclaraba Alejandro. “Por mi parte no y por parte de ella tampoco, es una relación muy sana de amistad".