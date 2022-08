Un nuevo testigo saca a la luz el verdadero carácter de Yulen y Anabel en Egipto: "Ni nos devolvieron el saludo"

" Anabel le iba acariciando la barba a Yulen , nos llamó la atención porque sabíamos que habían discutido en el aeropuerto, la magia de Egipto les reconcilió. Iban en un tour privado, el único que nos devolvió el saludo fue el guía ", explica uno de ellos asegurando que los ex supervivientes no hicieron ningún amago de saludarles.

Este no es el primer relato que sacaría a la luz el verdadero carácter de la sobrina de Isabel Pantoja. "Ella posaba y requeteposaba, todo el rato mirando si había alguien. Yulen le hacía fotos a ella, pero no se hicieron fotos juntos. En cuanto se acercaron unos españoles para hacerse fotos, salieron corriendo", cuenta otro. Otra de las turistas en Luxor, ha asegurado que pidió una foto a Anabel y ella le respondió "un poco borde": "Me dijo:'¿No puedes esperar a que termine?".