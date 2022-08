La desgarradora secuencia de la discusión de Pipi Estrada y Miriam Sánchez: "Fui en su ayuda"

Se grabó el miércoles por la noche en Madrid y, en las imágenes ya emitidas, vemos cómo Miriam le grita a Pipi: “¡Ven aquí ahora mismo!” El periodista estaba metiéndose en el coche, pero ella lo impide diciendo: “¿Qué vamos a hacer cuando no esté Miriam?” Pipi parece muy confuso, nervioso, su intención es que Miriam no se acerque a su coche: “Miria, por favor, Miriam por favor”, le dice pero antes de que él cierre la puerta, ella saca los cables con los que carga el coche eléctrico: "¡Ahora lo recoges! ¡Ojalá hay paparazzis, Pipi Estrada!"

En el plató de 'Sálvame', Pipi Estrada no podía evitar llorar. Nos explicaba que todo sucedió cuando acudió en respuesta a una llamada de su expareja: "Fui a la ayuda de Miriam, no sé qué ha podido pasar en su cabeza, en su cuerpo, pero ha sido una reacción desproporcionada". Y es que estaban en un restaurante, todo iba bien hasta que Pipi recibió una llamada de su novia: "Ellas tienen buena relación, pero de repente reacciona de una forma... fuera de sí, diciendo exabruptos".

“Nunca pude pensar que me iba a encontrar con esta situación tan irracional”, insistía Pipi, que cree que lo sucedido es “indescriptible”: “De repente no entendía nada, no entendía la reacción, el porqué y sobre todo este momento de autodestrucción”. En su opinión, Miriam está en un momento “muy vulnerable” en el que sufre “muchos miedos”. La situación le produce mucha “tristeza” y “rabia” porque se siente incapaz de hacer algo por ella: “Si tú no te dejas, es muy difícil, no se deja, te escucha un día pero al día siguiente se le olvida”.