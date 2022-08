Miriam Sánchez se pronuncia tras sus escandalosas imágenes y lanza un dardo a Pipi Estrada: "Mentiroso"

Este pasado viernes hasta la redacción de 'Sálvame' llegaban unas preocupantes imágenes de Miriam Sánchez que por su dureza el programa decidía no emitir al completo. En ellas se apreciaba a Miriam Sánchez completamente fuera de sí en plena calle discutiendo con su exmarido y padre de su hija Pipi Estrada .

En el vídeo Miriam grita, llora, amenaza a Pipi, le golpea en la cara, le arranca el cable de su coche eléctrico e incluso llega a tirarle una chancla. El propio Pipi veía las durísimas imágenes de la bronca durante el directo de 'Sálvame' y no podía evitar romper a llorar: "Nunca la había visto así, yo fui a por ella porque necesitaba que pagara la cuenta del bar en el que estaba, pero no me esperaba encontrarla en ese estado".