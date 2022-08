Avilés, pillado: 'Sálvame' muestra las pruebas de su negociación por las fotos de Isabel Pantoja en la playa

José Antonio Avilés comercializó con una foto de Isabel Pantoja falsa . Supuestamente, la tonadillera fue captada en la playa junto a unas amigas. Sin embargo, la protagonista de la instantánea no era la intérprete de 'Marinero de luces'. El ex superviviente asegura que fue víctima de un engaño y dio el nombre de su fuente. 'Sálvame' ha conseguido hablar con ella.

"Éramos diez personas y las diez creíamos que era Isabel Pantoja . Ha sido por puro morbo y cachondeo y ver qué se hace con una foto de Isabel Pantoja", cuenta Marisa Muñoz. Según Avilés, existía un vídeo en el que se veía a la tonadillera, pero su fuente nos asegura que no. "En ningún momento él ha visto ningún vídeo, eso no tiene ni pies ni cabeza", afirma.

Según Marisa, Avilés ni si quiera le pidió pruebas de que las fotografía era actual . "Le dije que cualquiera le podía engañar porque nadie le aseguraba que la foto no era de hace años. Él me dijo que no, que sabía de buena mano que Isabel Pantoja había salido de Cantora y que se le había perdido la pista", explica.

Por si fuera poco, el colaborador publicó en su Instagram la conversación con un amigo de Marisa pero omitiendo algunas partes. Avilés ha insistido en su versión, pero Carlos Lozano le ha advertido: "No sigas porque el programa lo que no quiere es hacerte más daño", le ha asegurado. "Tu método de contrastar no lo puedes equiparar a la profesión, yo no estoy por encima de nadie, pero si te llama una cuadrilla de cachondeo, tienes que tener la capacidad de verlo, porque la técnica que utilizas, no es la que se utiliza", ha zanjado María Patiño.