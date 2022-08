Kiko Matamoros desvela cómo lleva su lucha contra las adicciones: "Tengo claro lo que quiero"

“Las adiciones son para toda la vida, lo sabe todo el mundo que ha sido adicto. La lucha contra eso la llevo bien, creo que no me condiciona en absoluto" , ha empezado entonando y que sigue por este camino: “Tengo clarísimo lo que quiero, defender mi salud por encima de todo y mis compañeros saben que no estoy mintiendo”.

Y es que el colaborador asegura que lleva "cinco meses y pico fuera de esa historia" y cree que esto no le "haya afectado ni en el carácter ni en nada”. Aunque asegura que si alguna vez recae "no tendrá ninguna vergüenza en reconocerlo".

Como también de cómo ha reaccionado su físico en 'Supervivientes': “He sentido impotencia conmigo mismo, en cierta manera me he defraudado. Tenía otras expectativas de cómo podía evolucionar en ese sentido y no las he podido cumplir”.