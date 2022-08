Kiko Matamoros confiesa sus inseguridades más íntimas : "Me he sentido frágil"

Kiko Matamoros ha decidido ponerse en manos de nuestra coach Cristina Soria , para explicarle el por qué de su irascible comportamiento en sus últimas intervenciones en el programa: “No solo me daba cuenta, si no que era consciente de que estaba en una situación casi limite por distintas circunstancias. Es evidente que mi comportamiento no fue el mejor”.

El colaborador terminó marchándose del plató , tras tener un encontronazo con Carmen Alcayde y ha querido hablar sobre esto: “Entendía como algo que me afectaba, algo que tenía que tomar enserio, algo que para los demás era una broma. A mí me producía ese dolor y ese rechazo”. Y ha terminado pidiendo perdón a Adela en directo por su actitud con ella en esa ocasión, algo que ya había hecho en privado.

El colaborador aclara que es a raíz de Supervivientes, es el momento en el que han emergido algunas inseguridades en él y su físico: “ Estaba rodeado de gente más joven, que físicamente responden de otra forma y me sentí muy mal en ese sentido y me afectan especialmente las bromas entorno a eso”.

“He sentido impotencia conmigo mismo, en cierta manera me he defraudado. Tenía otras expectativas de cómo podía evolucionar en ese sentido y no las he podido cumplir”, se abre completamente en canal, viendo a un Matamoros más sincero que nunca.