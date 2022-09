Un problema de Pipi Estrada sale a la luz y Terelu Campos sale en su defensa: "Jamás en la vida"

Esta persona asegura que Pipi Estrada tiene un problema muy grande: "Es una persona que no sabe reconocer muchos de sus errores, los amigos que hemos coincidido con él por la noche sabemos que no sabe controlar en el dinero que se gasta". Aunque afirma que "han intentado ayudarle", no lo reconoce y que le gusta salir a los mejores locales de Madrid: "Le gusta la fiesta y las chicas. Le hemos ofrecido nuestra ayuda, pero no lo quiere reconocer".

Al escuchar las palabras de este confidente, Terelu Campos no ha podido evitar decir unas palabras: "No soy yo precisamente defensora de este señor, pero a la persona que está describiendo este confidente no la reconozco, yo no le he visto gastarse un dinero, tener que pagar para entrar en una discoteca, jamás en la vida".