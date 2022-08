Terelu Campos, más sincera que nunca sobre Pipi Estrada: "Estuve muchos años aguantado barbaridades"

La hija mayor de María Teresa Campos ha afirmado que no tiene ninguna relación con Pipi Estrada aunque él haya dicho lo contraría: "Él ha vendido una buena relación y ha confundido educación con relación". Y que jamás en la vida "le he contestado a los mensajes incendiarios, cargados de injurias, calumnias de compañeros" de este programa: "No he borrado ni una y ante eso jamás ha recibido una contestación".

Aunque reconoce que si le ha respondido a mensajes: "Si utilizas a una persona y yo soy madre, soy incapaz y mi educación me impide no tener una buena padre ante una imagen de esa persona, ¿con qué intencionalidad me mandas eso? Me conoces lo suficiente para saber que esa persona está al margen de todo y que jamás tendrá una mala palabra hacia esa persona. Ni tengo derecho ni se lo merece", explica y añade: "Yo como madre, lo ultimo que yo pondría es a la persona que más me importa en la vida frente a un conflicto, a uno que has generado tú".