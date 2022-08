La entrevista más sincera de Miriam Sánchez: "Tengo un problema muy gordo con Pipi Estrada"

Miriam Sánchez decide hablar y lo hace en exclusiva con Sálvame

La expareja de Pipi Estrada se sincera más que nunca: "Está metido en follones importantes"

Todo lo que ocurrió tras la tremenda bronca entre Pipi Estrada y Miriam Sánchez

Miriam Sánchez ya no se calla, ha decidido decir su verdad sobre Pipi Estrada, y tras las declaraciones que dio al programa donde asegura que tiene mucho que decir y que “lleva diez años callada”, ha concedido una entrevista exclusiva a ‘Sálvame’ para contarlo todo.

'Sálvame' consigue la entrevista de Miriam Sánchez en exclusiva

La que fuera pareja del colaborador dice que está harta de las mentiras del periodista deportivo y es que asegura que ella se siente “muy utilizada” por él: “Utiliza a cualquier persona para ganar dinero, está muy mal económicamente, debe dinero más que a Terelu. Está metido en follones importantes”.

Ella da su versión sobre lo que ocurrió en su fuerte discusión en la calle: "Se me acumularon muchas cosas respecto a la personita y exploté, salió la talibana que llevo dentro. Lo que quería es que no se renunciara a los derechos que tengo como madre y que se me han arrebatado". "Me siento utilizada, desde que empezó a salir conmigo todo torna en que ha sido mi salvador. Levanta mi intimidad sin mi consentimiento. No me atrevo a llevarle a un juzgado porque tengo fobia a los juzgados", afirma.

"Tengo un vínculo enfermizo con él", asegura Miriam sobre Pipi Estrada

“Veo que está enfermo y por eso le perdono, tengo un vínculo enfermizo con él porque es el padre de mi hija. Creo que tiene un narcisismo que en algún momento en pensado que rozaba la psicopatía. Me ha creado inseguridades, quiere sentir que he acabado sin él arruinada, sin pareja, sola y triste”, asegura Miriam sobre el colaborador y es muy clara con esto: “Estoy bien, estoy tranquila, pero tengo un problema muy gordo con esta persona, es lo que causa que yo me estrese y que termine en una adicción”.

Ella quiere dejar claro que no tiene ningún problema, como Pipi ha afirmado: "Tengo un informe psicológico que dice que no tengo nada, tengo ataques de ansiedad cuando me pasan estas cosas con Pipi o mi familia. No tengo ninguna enfermedad mental". Y asegura que le encantaría "irse de España" porque tiene que aprender a quererse: "Pienso más en los demás que en mí misma".