Miriam Sánchez se desahogó con Terelu Campos en 2013 y le confesó el origen de sus problemas con Pipi Estrada

Miriam Sánchez no ha podido aguantar más y ha decidido estallar en ‘Sálvame’ contra el padre de su hija. La que fuera asesora del amor de ‘MyHyV’ ha roto su silencio y ha contado lo más grande del ahora concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’.

La ex del colaborador de ‘Sálvame’ se sentó en el plató de ‘Viernes Deluxe’ en 2013 y se sinceró como nunca con Terelu Campos, quien, casualmente, había estado saliendo con Pipi Estrada años antes.

Una de las incógnitas era saber cuándo habían empezado los problemas entre ellos, algo que ella aclaró: “Empiezan con las infidelidades, con las ausencias y las faltas de respeto. Empiezan cuando él solo pensaba en sí mismo y no era capaz de entenderme”, declaró.

“Pipi empezó a ser un poco egoísta. Salía, entraba y yo, no tanto. Sentí que me encerraban y que él podía hacer lo que quería”, aclaró la que fuera asesora del amor en ‘MyHyV’ en su conversación más sincera con Terelu Campos.

Sobre el motivo por el que trasladaron sus problemas a la televisión y protagonizaron broncas monumentales, Miriam afirmó: “Somos muy pasionales y nos hemos pasado. Me arrepiento de muchas cosas”, dijo.

“La parte inicial fue muy buena. Ha sido un compañero de trabajo con el que he pasado momentos maravillosos dentro y fuera de la televisión. Se le pinta de una manera porque tiene un carácter fuerte y dice todo tal cual”, declaró.

“Tiene muchas cosas buenas y me arrepiento de no haberlas destacado porque es el padre de mi hija. Si a él le va mal, me afecta a mí”, dijo, destacando algunas cosas buenas del hombre con el que había pasado siete años de su vida.