Las lágrimas de Gloria Camila Ortega: lo que Kiko Jiménez contó de ella

Kiko y Gloria Camila tuvieron una relación de cuatro años que acabó mal. La polémica saltó por una supuesta deslealtad que ambos desmintieron y los dimes y diretes no han dejado de circular de un plató a otro. Se dijo que él tenía una relación con Sofía Suescun, también que Gloria había 'roneado' con Albert Barranco, pero ella prefería "ver, oír y callar". "No voy a hacer un show de esto o un espectáculo", decía al reportero de 'Sálvame', Kike Calleja pero sí dejaba caer que, ante los rumores, no se sorprendía: "Después de esto, me espero cualquier cosa".

Y no solo eso, en el plano económico, la tacha de interesada. Se decía que Ortega había puesto una casa a nombre de Gloria y no de Ana María, la aludida lo negaba y Kiko Jiménez le acusaba de hacerse un "lavado de cara": "Pide suavidad a su padre, pero en su día no se lo pidió a Antonio David. No me creo ahora que lo menos le importe sea su herencia. A mí me habló de ella. A ella le gusta el dinero como le gusta a todos, como me gusta a mí y como parece que le gusta a Gema".