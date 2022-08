Kiko Jiménez, contra Gloria Camila por sus palabras sobre la herencia de su madre: "Fue un lavado de cara"

En el plató de 'Sálvame', Kiko Jiménez carga contra su exnovia y asegura que sus palabras fueron "un lavado de cara". "Pide suavidad a su padre, pero en su día no se lo pidió a Antonio David. No me creo ahora que lo menos le importe sea su herencia. A mí me habló de ella. A ella le gusta el dinero como le gusta a todos, como me gusta a mí y como parece que le gusta a Gema", cuenta.