La relación de Carmen Borrego con su nuera y su consuegra "no es buena", según Miguel Frigenti

Miguel Frigenti tiene en su poder una información que nos habla de la relación entre Carmen Borrego y su familia política, su nuera y su consuegra. Según el periodista, el trato no es bueno pero la aludida le desmentía: “No tengo nada que ocultar”.

Frigenti tomaba la palabra en ‘Sálvame’ asegurando que tenía una información que iba a afectar mucho a Carmen Borrego. Se trata de algo relativo a su nuera y su consuegra… y tan solo la mención a ellas hacía saltar a la colaboradora: “Mi consuegra no es un personaje público”. Y es que, aunque apareció en la exclusiva de la boda de su hijo, no fue de forma intencionada.

“La relación no es buena”, aseguraba Miguel y la aludida lo negaba: “Me parto y me mondo”. Sin embargo, el periodista insistía en que su compañera está “al tanto” de esa “mala relación” entre ellas.

Carmen negaba con la cabeza y explicaba: “No tengo nada que ocultar, no tengo una mala relación con mi nuera”. De hecho, se mostraba preocupada porque esta polémica le puede conllevar “un problema familiar”. Sin embargo, Frigenti daba un dato más y es que la información que tiene en su poder le va a hacer “daño” a su compañera.

La de Miguel Frigenti no era la única información que iba a afectar a Carmen Borrego y es que 'Sálvame' ha comprobado que la colaboradora no ha hecho algo que prometió hacer. Una semana atrás, el equipo de investigación descubrió que Carmen figuraba como apoderada de una sociedad con una deuda de más de medio millón de euros.

Sin embargo, Carmen aseguró que ni es apoderada de nada ni esa sociedad tiene ninguna deuda. Prometía ponerse en contacto con sus asesores y abogados para aclarar esta situación a nivel administrativo pero, siete días después, estos pasos no figuran en el registro.

"Dais por sentadas cosas que no son ciertas pero no voy a decir ni lo que hago ni lo que dejo de hacer", se quejaba Carmen; "estás de apoderada en el registro ¿Qué hacemos?", preguntaba Patiño; "nada ¿A vosotros qué os importa?", replicaba Carmen.

Jorge Albertini, abogado, intervenía en 'Sálvame' para alertar a Carmen de los riesgos que corría si no hacía algo, se ofrecía a acompañarla al registro mercantil y bromeaba diciendo que estaba "enamorado" de ella. A Carmen no le hacía ninguna gracia y sentenciaba: "No voy a hacer un circo de algo que está en manos de quien tiene que estar".