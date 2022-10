Los colaboradores estaban hablando sobre si la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne es un montaje cuando Belén Esteban ha suspirado y Adela González se ha dado cuenta. La presentadora le ha preguntado al respecto y la de Paracuellos se ha negado a responder, cada vez más molesta: “Estoy suspirando porque me ha dado el suspiro. No voy a decir nada, no me insistas. No me da la gana hablar”.