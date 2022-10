Tras una pausa publicitaria, Adela advertía de que los dos colaboradores habían seguido la fuerte discusión e incluso había habido insultos. "Todo lo que sea pasar una línea, a final no está bien, a mí no me gusta, me arrepiento de lo que le he dicho a Belén ", admitía Alonso Caparrós.

Por su parte, Belén se mostraba muy enfadada todavía: "Yo no me arrepiento, porque he dicho la verdad. Yo le he ofendido en algo que le he dicho, sí… pero yo lo único que digo es que o hay narices a plantarle cara a Kiko Matamoros, que parece que es Dios… y aquí no somos nadie dios, no Jorge Javier Vázquez".