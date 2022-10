"Yo voy a pedir a los 'maricas' de este país, a las lesbianas, a los transexuales, a los y las trans, a los géneros no binarios, a los géneros fluidos que despertemos ya de una vez, que estamos anestesiados. La conciencia la tenemos que sacar a pasear y que amigos de Tamara como Boris Izaguirre y Juan Avellaneda se signifiquen y no estén en silencio", decía rotundo el presentador. "Desde este programa se ha frito a llamadas a Boris y Avellaneda para que opinen sobre este tema y han dicho que no opinan. No, señores, hay que opinar de este tema", revelaba después.