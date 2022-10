"No me gusta que haya gente que no te valore lo suficiente y que por culpa de esa gente quedes tan mal. Yo sé que tú eres buena persona y, que yo conozca, no se la has jugado a nadie. No me gusta que te utilicen y no tengan ningún tipo de consideración hacia a ti", había comenzado a decirle Jorge Javier Vázquez a Marta López. "Yo no me siento utilizada. El día que sea así veré y lo diré porque no me dará vergüenza decir que he sido buena amiga o buena compañera", respondía la colaboradora quien, contundente, volvía a defender a Olga Moreno.