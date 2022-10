La polémica frase de Tamara Falcó sobre "las distintas sexualidades" que deja en shock a Emma García

No es nada nuevo ver a Tamara Falcó promulgar con la fe y defender sus creencias , pero quizás algunos de sus argumentos sean algo radicales , según interpretan algunos de nuestros colaboradores, como Alba Carrillo , que no duda en leer, de manera textual, una de las frases que ha pronunciado en esta ponencia y que ponen a la hija de Isabel Preysler en una tesitura delicada.

Emma García, al escuchar estas palabras, se ha quedado en shock: "¿Esto lo ha dicho Tamara? Estas frases... espero que la gran mayoría no promulgue con eso. A mí esa parte de Tamara me extraña, eh". "Es muy peligroso", considera Alba Carrillo, que añade: "No debería decir ese tipo de cosas. Los homosexuales no son mascotas. Ahí se ha equivocado".