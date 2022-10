Cristian Villela y Nacho Palau zanjan los rumores de separación con una bonita publicación: "Lo estás haciendo genial"

Nacho Palau comunicó una de las noticias más duras de su vida el 25 de agosto, pocos días después de volver de su aventura en Honduras, donde estuvo participando en ‘Supervivientes 2022’. El ex de Miguel Bosé anunció que padecía cáncer de pulmón y que iba a someterse a tratamiento.

Desde ese mismo instante, se apoyó en su familia y, sobre todo, a su lucha se unió su novio, Cristian Villela, quien no se ha separado de él en ningún momento. A pesar de la dura enfermedad que atraviesa, el concursante no ha perdido el optimismo en ningún momento y ello se debe, en gran parte, a su pareja, que no ha soltado su mano.