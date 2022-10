Anabel Pantoja reconoce a Yulen Pereira como su “novio” y confiesa la decisión que ha tomado sobre un posible embarazo

Anabel Pantoja ha vuelto a Mediaset y lo ha hecho después de pasar meses disfrutando de su nuevo amor

"Voy a congelar mis óvulos, a lo mejor dentro de dos años quiero ser madre", le confesaba a Jorge Javier

Anabel Pantoja habla sobre su primera vez con Yulen Pereira: "Fue un poco rara..."

Tras pasar meses apartada de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha regresado al ‘Deluxe’. Jorge Javier Vázquez la recibía en la azotea de Mediaset y comenzaba su entrevista. Después de darle la bienvenida, el presentador le preguntaba por su relación con Yulen Pereira.

Al hablar de todas sus vacaciones, Anabel le ha reconocido como “su novio”: “Es fuerte, yo me voy al concurso con una sensación de quererme ir de aquí, de probar, de callar bocas, de aguantar hasta el último día. Yo no me esperaba que me fuera a pasar esto allí”, comenzaba.

Jorge le preguntaba entonces si lo suyo fue un flechazo: “Físicamente sí que me llamó la atención cuando le vi, pero no fue ese enamoramiento al principio. Hasta los 60 días no nos dimos un besito”.

Anabel Pantoja habla de sus despertares junto a Yulen Pereira

Intentando indagar en su vida como pareja, el presentador le preguntaba a la invitada si actualmente dormían juntos: “¿Cómo vamos a dormir?”, le respondía ella extrañada. “Cuando me levanto me quedo mirándole y pienso ‘qué cosa más bonita”.

La importante decisión de Anabel Pantoja: "Voy a congelar mis óvulos"