El mal rollo entre Anabel Pantoja y Rafa Mora, cara a cara: "Me dolió en el alma"

Rafa Mora y Anabel Pantoja vivieron un tenso encontronazo hace unos días en un aeropuerto cuando él acudió a entrevistarla como reportero de 'Sálvame'. Esto provocó el enfado de ella, que no dudó en arremeter contra él a través de sus redes sociales. Ahora se ven las caras en el plató del 'Deluxe': "Lo que hiciste, me dolió en el alma".

A Anabel no le preguntan algunas preguntas, pero otras, sí, como la de "¿cuando vas a empezar a cotizar?". Así lo expresa ella misma: "A mi me me pide el director de aquí que vaya a cumplir una misión y esa misión es hacerte daño a ti y hacerle llorar a tu madre, no me sale del alma", es su respuesta.