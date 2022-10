Dinio, en libertad provisional: ya está en casa

Dinio habría presuntamente apuntado a su pareja con un revólver detonador. No se trata de un arma de mentira, sino que está prohibida y regulada aunque no dispare proyectiles. Según ha explicado Alemán, incluso puede provocar la muerte si se acciona cerca de otra persona. El periodista ha aclarado que Dinio no está acusado por tenencia ilícita de armas.